Vizeverteidigungsminister zu Gesprächen über erweiterte Abschreckung in USA eingetroffen

Photo : YONHAP News

Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul ist zu Gesprächen über die erweiterte Abschreckung in den USA eingetroffen.Am Sitz des Außenministeriums in Washington wollen die stellvertretenden Außen- und die Verteidigungsminister zu Gesprächen ihrer Beratungsgruppe für die Strategie zur erweiterten Abschreckung (EDSCG) zusammenkommen. Es werden die ersten Gespräche in diesem Format seit 2018 sein.Bei der Ankunft am Flughafen Dulles in Washington sagte Shin gegenüber Reportern, dass er von den USA das Versprechen der erweiterten Abschreckung erneut bestätigt bekommen wolle.Beide Seiten würden über grundlegende Maßnahmen sprechen, wie sich die Kapazitäten für die erweiterte Abschreckung verbessern ließen. Das Treffen sei eine Folgemaßnahme zu einer entsprechenden Einigung beim Spitzentreffen im Mai.Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden hatten bei ihrem Gipfel im Mai vereinbart, die Gespräche im Rahmen der Beratungsgruppe fortzusetzen. Seit 2018 waren diese auf Eis gelegt, da sowohl die USA als auch Südkorea neue diplomatische Bemühungen gegenüber Nordkorea gestartet hatten. Gespräche der Beratungsgruppe über die erweiterte Abschreckung hatte es erstmals im Jahr 2016 gegeben.