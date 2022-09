Photo : YONHAP News

Die Regierung will zur Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern im Krieg weitere Meinungen anhören.Es würde der richtige Zeitpunkt abgewartet, um einen erweiterten Prozess der Anhörung von Meinungen zu starten, sagte ein hoher Beamter des Außenministeriums am Dienstag in einer Sitzung.Damit bekräftigte der Beamte die Haltung des Ministeriums in der Angelegenheit, wonach zur von Japan verantworteten Zwangsarbeit im Krieg und Entschädigungen für die Opfer weitere Meinungen eingeholt werden sollen.Bislang hatte es vier Sitzungen eines Gremiums zu dem Thema gegeben, in dem sowohl Regierungsbeamte als auch externe Experten mitdiskutierten.Die geplanten weiteren Anhörungen begründete der Beamte damit, dass der Teilnehmerkreis in dem Gremium begrenzt gewesen sei.Auf die Frage, ob auch japanische Unternehmen in den Prozess miteingebunden werden sollen, sagte der Beamte, dass im Zuge der Erweiterung der Diskussion Meinungen innerhalb der Nation eingeholt werden sollten.Das im Juli eingesetzte Diskussionsgremium hatte letzte Woche seine Arbeit beendet und die Option genannt, die Angelegenheit durch eine dritte Partei, ohne Beteiligung der südkoreanischen Regierung und japanischer Unternehmen, klären zu lassen.