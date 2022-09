Pentagon bekräftigt enge Zusammenarbeit mit Südkorea für Sicherstellung erweiterter Abschreckung

Photo : YONHAP News

Das Pentagon hat die enge Zusammenarbeit mit Südkorea zur Sicherstellung der erweiterten Abschreckung bekräftigt.Die entsprechende Position gab Amtssprecher Pat Ryder bei einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Er war gefragt worden, ob die Verbündeten auf die Beantwortung eines präventiven Nuklearschlags vorbereitet seien.Hintergrund ist eine jüngst bekannt gemachte gesetzliche Regelung in Nordkorea, nach der ein Atomschlag unter bestimmten Bedingungen automatisch erfolgen könnte.Der Pentagon-Sprecher erläuterte, dass die USA über eine Reihe von bewährten Politiken und Verfahren zur nuklearen Abschreckung verfügten. Hierzu zähle auch die Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern.Auf die Möglichkeit angesprochen, dass Nordkorea seine strategischen Nuklearwaffen erproben könnte, wollte der Sprecher nicht eingehen.Doch würden die USA mit ihren regionalen Partnern und Verbündeten die Situation in Nordkorea weiterhin aufmerksam verfolgen, hieß es weiter.