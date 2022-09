Vakanter Leitungsposten des UN-Menschenrechtsbüros in Seoul offenbar besetzt

Photo : YONHAP News

Der lange vakante Posten des Leiters des Büros des Hohen Kommissariats der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) in Seoul ist mittlerweile offenbar besetzt.Der US-Auslandssender Voice of America berichtete heute, dass James Heenan, Leiter des UN-Menschenrechtsbüros in Palästina, in gleicher Funktion nach Seoul wechselt.Heenan war in Großbritannien und Australien Anwalt für Arbeitsrecht und arbeitet seit 16 Jahren beim OHCHR.Organisationen, die sich mit Nordkorea-Fragen beschäftigen, hatten zuletzt immer wieder Bedenken darüber geäußert, dass der Leitungsposten über zwei Jahre unbesetzt blieb. Das Büro dient als Stützpunkt der UN für die Überwachung der Menschenrechtslage in Nordkorea.Sieben Organisationen in Südkorea, den USA und Kanada hatten daher im letzten Monat in einem Schreiben UN-Generalsekretär António Guterres zur Ernennung eines Büroleiters aufgefordert.