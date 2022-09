Behörden halten Doppelwelle von Corona und Grippe für sehr wahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden Südkoreas halten eine sogenannte Twindemic, eine Doppelwelle von Covid-19 und Grippe, für sehr wahrscheinlich.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag vor der Presse mit, dass es in den letzten zwei Jahren kaum Influenza-Fälle gegeben habe. In diesem Jahr werde jedoch seit Juli ein Aufwärtstrend beobachtet, was ungewöhnlich sei. Angesichts dieser Situation sei es denkbar, dass noch vor dem Winterbeginn eine Grippewelle einsetzen werde.Die Behörde unterstrich die Notwendigkeit einer genauen Diagnose, weil sowohl Covid-19 als auch die Influenza Atemwegsinfektionen sind und die Symptome sich ähneln.Angesichts der Frage nach einem eventuellen Plan zur Einführung eines PCR-Tests zur gleichzeitigen Erkennung von Corona und Grippe hieß es, dass es mehrere zugelassene Reagenzien hierfür gebe. Medizinische Einrichtungen könnten diese nach ihrem Ermessen einsetzen.