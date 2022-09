Vizeaußenminister macht auf feste gemeinsame Verteidigung Südkoreas und der USA aufmerksam

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden laut einem südkoreanischen Diplomaten mit ihrer gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft auf jegliche Provokation Nordkoreas entschlossen reagieren.Man hoffe, dass sich Nordkorea weise verhalten werde, sagte Vizeaußenminister Cho Hyun-dong heute am Flughafen Incheon vor der Abreise in die USA. Dort wird er an einem Treffen der bilateralen Beratungsgruppe zur erweiterten Abschreckung, Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG), teilnehmen.Angesichts der größer gewordenen Möglichkeit von nordkoreanischen Provokationen, einschließlich eines siebten Atomtests, würden Südkorea und die USA über noch konkretere und stärkere Gegenmaßnahmen diskutieren. Es werde sehr tiefgründige Diskussionen über den Zeitpunkt (der Umsetzung der erweiterten Abschreckung) und den Grad der Mitwirkung geben, sagte er.Südkorea und die USA hatten im Oktober 2016 die EDSCG zur Diskussion zwischen den Vizeaußen- und -verteidigungsministern über die erweiterte Abschreckung ins Leben gerufen. Im Dezember desselben Jahres und im Januar 2018 kam die Gruppe zu Konsultationen zusammen.Die Diskussionen wurden danach angesichts der Verhandlungen mit Nordkorea über die Denuklearisierung eingestellt. Die Beratungsgruppe tagt am 16. September in Washington zum dritten Mal.