Nordkorea bekräftigt Willen für Selbstständigkeit trotz Sanktionen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Willen bekräftigt, trotz der internationalen Sanktionen den Weg zur Selbstständigkeit zu beschreiten.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ schrieb heute in einem Kommentar, die Imperialisten hielten Sanktionen für das Allheilmittel und tobten, um Nordkorea in den Griff zu bekommen. Nordkorea werde jedoch bis zum Schluss den Weg zur Selbstständigkeit beschreiten.In dem Artikel hieß es, dass Länder, die wegen der Schmeichelei und des Drucks der amerikanischen Imperialisten den Weg zur Selbstständigkeit aufgegeben hätten, einen kompletten Konkurs ihrer Wirtschaft erlitten und nach der Pfeife der Anderen tanzen müssten. Das Schicksal dieser Länder zeige die Grausamkeit des Imperialismus im Detail, bei dem Worte und Taten miteinander im Widerspruch stünden.Das nordkoreanische Volk, das um die Autonomie wie um das eigene Leben kämpfe, falle auf diesen Trick der USA und des Westens nicht herein, betonte die Zeitung.Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte bei einer Sitzung der Obersten Volksversammlung am 8. September seine Absicht deutlich gemacht, nicht auf Atomwaffen verzichten zu wollen.