Seoul betont wegen Ausstellung in China entschiedenes Vorgehen gegen Geschichtsverzerrung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat betont, dass es auf der Grundlage eindeutiger Tatsachen entschieden gegen jeden Versuch der Geschichtsverzerrung vorgeht.Die entsprechende Äußerung machte das Außenministerium in Seoul angesichts einer willkürlichen Änderung der Zeittafel der Geschichte Koreas durch das Chinesische Nationalmuseum.Die Geschichte sei eine Angelegenheit, die mit der Identität der koreanischen Nation zusammenhänge. Seines Wissens habe das Koreanische Nationalmuseum wegen des Falls mit der chinesischen Seite kommuniziert. Das Außenministerium plane, seinerseits notwendige Maßnahmen zu ergreifen, hieß es.Das Chinesische Nationalmuseum in Peking hat bei einer im August eröffneten Ausstellung von antiken Relikten anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und China die Königreiche Goguryeo und Balhae in der Zeittafel der Koreanischen Geschichte ausgelassen. Das Museum kennzeichnete zudem das Koreanische Nationalmuseum als Datenquelle.Das Nationalmuseum in Seoul, Co-Veranstalter der Ausstellung, teilte mit, dass die chinesische Seite die Zeittafel willkürlich geändert habe. Das Museum habe eine Entschuldigung gefordert.Diesbezüglich sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Dienstag vor der Presse, die Goguryeo-Angelegenheit müsse im akademischen Umfeld diskutiert werden. Es sei nicht nötig, dies auf politischer Ebene aufzugreifen.