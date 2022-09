Südkorea will Mehrweg-Versandboxen einführen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will ab 2024 Mehrweg-Versandboxen für Paketlieferdienste einführen.Das Umweltministerium hatte seit dem vergangenen Oktober sieben Monate lang gemeinsam mit acht nationalen Vertriebs- und Logistikunternehmen ein entsprechendes Pilotprojekt durchgeführt.Dabei wurden Versandboxen über die Liefernetzwerke der Vertriebsunternehmen zurückgeholt, die Logistikunternehmen reinigten die Boxen und stellten diese erneut zur Verfügung.Das Umweltministerium stellte im Rahmen des Pilotprojekts fest, dass die Mehrweg-Boxen zwar eine geringere Wirtschaftlichkeit aufweisen, jedoch hinsichtlich der Umweltfreundlichkeit und des Ressourcenkreislaufs gut abschneiden.Im Falle einer Mehrweg-Box fielen die Treibhausgasemissionen im Durchschnitt um 75 Prozent pro Nutzung. Das Abfallaufkommen ging um 99,3 Prozent zurück. Das heißt, dass dabei fast kein Abfall anfällt.Einzig die Wirtschaftlichkeit bleibt eine ungelöste Frage. Dem Projektergebnis zufolge nahmen die durchschnittlichen Lieferkosten bei den fünf beteiligten Vertriebsunternehmen verglichen mit einem Einwegkarton um 169 Won oder 3,9 Prozent zu.Die Regierung will sich Budgetmittel für die Produktion und Reinigung von Versandboxen in der Anfangsphase sichern und im übernächsten Jahr ein entsprechendes Projekt starten.