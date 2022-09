Regierung will sich mit Einführung von Rahmengesetz zu Lieferketten beeilen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will sich mit der Einführung eines Gesetzes zur Unterstützung der Stabilisierung der Lieferketten für die Wirtschaftssicherheit beeilen.Damit wolle die Regierung die Bemühungen von Unternehmen um die Stabilisierung der Lieferketten noch rascher unterstützen, sagte Vizefinanzminister Bang Ki-sun heute bei einer Diskussion über das Gesetz. Zu dem Treffen am Sitz des Koreanischen Autoherstellerverbandes in Seoul wurden Vertreter von Automobil- und Batterieherstellern eingeladen.Die Regierung wolle mit dem Rahmengesetz zu den Lieferketten eine Grundlage für fiskalische, steuerliche und finanzielle Hilfen für die Industrien verbunden mit den Schlüsselprodukten des Landes schaffen. Sie wolle auch einen Fonds für die Stabilisierung der Lieferketten einrichten, hieß es.Die Regierung arbeitet in Reaktion auf die Konzepte der USA und Chinas des „America First“ beziehungsweise „China First“ daran, ein Rahmengesetz zu den Lieferketten zu verabschieden.