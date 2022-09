Alle Online-Marktplätze können künftig Duty-Free-Produkte anbieten

Photo : KBS News

Südkorea hat Maßnahmen zur Belebung der Duty-Free-Industrie beschlossen, die infolge des Corona-bedingten Rückgangs der Zahl der Auslandsreisenden in Schwierigkeiten steckt.Die Zollbehörde Korea Customs Service präsentierte heute entsprechende Maßnahmen.Dazu zählt die Zulassung des Verkaufs von Duty-Free-Produkten auf allen Online-Verkaufsplattformen.Derzeit ist der Online-Verkauf von Duty-Free-Waren lediglich auf den Internetseiten erlaubt, welche die Duty-Free-Läden selbst betreiben. Acht Duty-Free-Firmen, darunter Lotte, Shilla und Hyundai, betreiben solche Online-Shops.Die Entscheidung der Regierung beruht darauf, dass Open Markets wie Naver und Coupang im Zentrum der Online-Einkäufe in Südkorea stehen.Die Regierung will zudem im Metaverse nicht nur virtuelle Erlebnisse, sondern auch den Verkauf von Waren ermöglichen.