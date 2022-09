Verteidigungsminister: Südkorea und USA revidieren Strategie für maßgeschneiderte Abschreckung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA revidieren ihre Strategie für eine maßgeschneiderte Abschreckung.Das kündigte Verteidigungsminister Lee Jong-sup am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap an.Beide Länder wollten damit auf die zunehmende nukleare Bedrohung durch Nordkorea reagieren.Daher solle es erstmals seit neun Jahren Änderungen am Konzept der maßgeschneiderten Abschreckungsstrategie (TDS) geben. Demnach würden spezifische Maßnahmen für verschiedene Szenarien ausgearbeitet, in denen nordkoreanische Atomwaffen eine Rolle spielten.Hintergrund der Änderungen seien die Fortschritte, die Nordkorea in Bezug auf seine atomaren Drohungen seit der Einführung des Konzepts im Jahr 2013 gemacht habe.Nordkorea hatte zuletzt angekündigt, dass ein Nuklearschlag automatisch erfolgen könnte, sollte das Land angegriffen werden. Dies sei außerdem gesetzlich verankert worden.Die Verbündeten aktualisierten zudem ihre Pläne für den Fall eines Kriegs, die als OPLAN 5015 bezeichnet werden. Mit der Änderung solle Nordkoreas Fortschritten bei seinem Atomprogramm ebenfalls Rechnung getragen werden, hieß es weiter.