Möglicherweise nach Auslandsreise Treffen zwischen Präsident Yoon und Parteispitzen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird möglicherweise im Anschluss an seine bevorstehende Auslandsreise zu einem Treffen mit den Spitzen von Regierungspartei und Opposition zusammenkommen.Das sagte der neue Interimschef der regierenden Partei Macht des Volkes, Lee Jin-bok, am Mittwoch gegenüber Reportern. Es sei notwendig, ein Treffen mit den Partei- und Fraktionschefs zu erwägen, sobald Präsident Yoon von seinen Besuchen in Großbritannien und Nordamerika zurückgekehrt sei.Mit der Bemerkung wurde offenbar dem Wunsch des Oppositionsführers Lee Jae-myung nach einem Vieraugengespräch eine Absage erteilt. Er hatte nach seiner Wahl zum Chef der Minjoo-Partei Koreas Ende letzten Monats ein solches Treffen vorgeschlagen.Dazu hieß es von einem Berater Yoons im Präsidialamt, dass der Präsident Lees Formulierung nicht akzeptieren könne, wonach ein "Treffen zwischen den Führern" gefordert werde. Denn dies würde bedeuten, dass der Präsident und ein Parteichef zusammenkämen.Yoon wird am Sonntag nach Großbritannien abfliegen und am Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. teilnehmen. Im Anschluss daran wird er für die Teilnahme an der UNO-Vollversammlung nach New York reisen. Letzte Station seiner Reise wird Kanada sein.