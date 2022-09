US-Außenministerium: Nordkoreas neues Gesetz über Einsatz von Atomwaffen Thema hochrangiger Gespräche mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkoreas neues Gesetz über den Einsatz von Atomwaffen wird nach Angaben der USA ein Thema bei hochrangigen Gesprächen mit Südkorea sein.Das sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.Herausforderungen und Bedrohungen in der indopazifischen Region, insbesondere für die Verbündeten Südkorea und Japan, seien ein wichtiges Thema auf der Agenda des Treffens der Beratungsgruppe für erweiterte Abschreckung (EDSCG).Das neue Gesetz und dessen Auswirkungen für die koreanische Halbinsel würden damit voraussichtlich am Freitag in Washington beim Treffen der Vizeaußen- und der Verteidigungsminister erörtert werden, so der Sprecher weiter.Nordkorea hatte letzte Woche ein Gesetz zum präventiven Atomschlag verkündet. Demnach besteht für fünf Szenarien die Möglichkeit eines Präventivschlags, darunter ein unmittelbar bevorstehender Angriff mit Atomwaffen oder anderen Massenvernichtungsmitteln.