Nordkorea krisitiert südkoreanischen Vereinigungsminister namentlich

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat das südkoreanische Vereinigungsministerium verspottet und dessen Leiter Kwon Young-se namentlich kritisiert.Tongil Voice diffamierte in einem Artikel am Mittwoch das Vereinigungsministerium als „Dummkopf-Ministerium“ und „Ministerium der Volkskonfrontation“.Dabei wurde Vereinigungsminister Kwon dafür kritisiert, dass er Nordkorea aufforderte, positiv auf den „kühnen Plan“, die Roadmap der neuen südkoreanischen Regierung für die Denuklearisierung, zu reagieren.Vereinigungsminister Kwon Young-se habe seine Dummheit offenbart und sei zum Gegenstand von Spott und Verachtung geworden, hieß es.Kwon hatte am 8. September Nordkorea vorgeschlagen, Gespräche zur Lösung der Frage der getrennten Familien zu führen. Nordkorea ging darauf bislang aber nicht ein.