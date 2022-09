Chinas Parlamentspräsident besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Li Zhanshu, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, wird heute zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Li, die Nummer drei in der chinesischen Machthierarchie, wird am Freitag Präsident Yoon Suk Yeol einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Er wird mit Kim Jin-pyo, Sprecher der Nationalversammlung, zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Anschließend ist ein gemeinsamer Auftritt vor der Presse geplant.Eine große Entourage aus etwa 60 Personen wird Li nach Südkorea begleiten.Vor der Reise nach Südkorea besuchte der Politiker Russland, die Mongolei und Nepal.Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte, dass Lis Besuch einen wichtigen Austausch zwischen beiden Ländern auf hochrangiger Ebene inmitten einer Infektionskrankheit darstelle. Es sei der erste Südkorea-Besuch des Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses seit sieben Jahren.Lis Südkorea-Besuch erfolgt auf Kims Einladung und stellt einen Gegenbesuch nach der China-Visite des damaligen Parlamentssprechers Park Byeong-seug im Februar dar.