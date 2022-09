Vizeaußenminister verspricht Bemühungen um Stärkung erweiterter Abschreckung der USA

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Cho Hyun-dong hat versprochen, bei anstehenden hochrangigen Gesprächen mit US-Kollegen über Maßnahmen zur sichtbaren Steigerung der erweiterten Abschreckung der USA zu diskutieren.Er wolle sich bemühen, stärkere und bessere Mittel zur erweiterten Abschreckung in einem für die Südkoreaner tatsächlich spürbaren Ausmaß zu vereinbaren, sagte Cho am Mittwoch nach seiner Ankunft am Flughafen Washington Dulles vor Reporten. Er wird an einer Sitzung der bilateralen Beratungsgruppe zur erweiterten Abschreckung, Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG), teilnehmen, die am Freitag in Washington geplant ist.Die amtierende südkoreanische Regierung setzt als Gegenmaßnahme gegen Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme auf die Ausweitung der Verlegung von atomar bestückbaren strategischen Ressourcen der USA auf die koreanische Halbinsel. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, inwieweit beide Länder hierzu konkrete Maßnahmen vereinbaren werden.Cho äußerte auch die Hoffnung, dass das EDSCG-Treffen eine Botschaft an Nordkorea darstellen werde, damit es keinen siebten Atomtest unternehmen werde.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung in der vergangenen Woche erklärt, dass das Land keinesfalls auf Atomwaffen verzichten werde. Der Einsatz von Atomwaffen wurde zudem gesetzlich verankert.