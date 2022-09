Yoon: Koreas Überleben hängt von Halbleiterindustrie ab

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat betont, dass das Überleben des Landes von der Halbleiterindustrie abhänge.Die entsprechende Äußerung machte Yoon am Mittwoch während eines Mittagessens mit Mitgliedern eines Sonderkomitees der Partei Macht des Volks zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Halbleiterindustrie.Halbleiter würden als Reis der Industrie bezeichnet und seien der wichtigste Bereich in der vierten industriellen Revolution. Seiner Meinung nach seien Halbleiter keine langfristige Aufgabe, sondern eine aktuelle Angelegenheit, die sofort angepackt werden müsse, sagte Yoon.Yoon sagte den anwesenden Abgeordneten, dass er sich durch ihre Anwesenheit bestätigt fühle. Er bat sie, in der Nationalversammlung die richtige Richtung festzulegen.Der Staatschef versprach, seinerseits daran zu arbeiten, dass gute Talente im Halbleiterbereich sowie den damit zusammenhängenden Bereichen gefördert werden und die Regierung aktiv in die Halbleiterindustrie investiert.