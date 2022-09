Politik US-Marine veröffentlicht Fotos eines nukleargetriebenen Flugzeugträgers vor Ankunft in Busan

Die US-Armee hat Fotos einer Übung mit dem nukleargetriebenen Flugzeugträger USS Ronald Reagan veröffentlicht, der laut Informationen in diesem Monat in den südkoreanischen Hafen von Busan einfahren wird.



Die US-Marine gab bekannt, dass die Ronald Reagan am 13. September (Hawaii Standard Time) im Pazifik für eine Übung zum Einsatz gekommen sei. Auf der Webseite des US-Verteidigungsministeriums wurden Fotos veröffentlicht, darunter von einem auf dem Deck des Flugzeugträgers landenden Kampfjet vom Typ F/A-18E.



Es wird davon ausgegangen, dass die USA damit eine Warnung an Nordkorea gesendet haben.



Die Ronald Reagan wurde 2003 in Dienst gestellt und ist mit über 80 Flugzeugen ausgestattet, darunter die Kampfjets F/A-18 und Frühwarnflugzeuge vom Typ E-2D.



Laut einer militärischen Quelle erfolgt eine Meinungsabstimmung zwischen Südkorea und den USA darüber, dass der Flugzeugträger Ende September in den Hafen von Busan einfährt und an einer gemeinsamen Übung mit der südkoreanischen Marine teilnimmt.