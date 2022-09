Politik Jeju Forum für Frieden eröffnet

Das Jeju Forum für Frieden und Wohlstand ist am Mittwoch auf der Insel Jeju eröffnet worden.



Die 17. Auflage findet bis Freitag im Internationalen Kongresszentrum Jeju (ICC) zum Thema „Jenseits von Konflikten, hin zum Frieden: Koexistenz und Kooperation“ statt. Etwa 30 Institutionen aus dem In- und Ausland nehmen daran teil, auf dem Programm stehen 66 Sitzungen.



An das Forum sind die Erwartungen geknüpft, dass dabei die Solidarität, Kooperation und eine neue Zukunftsordnung für die Überwindung der Krisen in der Ära einer globalen Wende präsentiert werden könnten.



Zu den Rednern zählen José Ramos-Horta, Präsident Osttimors und Friedensnobelpreisträger von 1996, der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der Gouverneur des US-Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, und weitere angesehene Experten und Gelehrte.