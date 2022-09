Premier Han nimmt an Staatsbegräbnis von Shinzo Abe teil

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo wird in Vertretung der südkoreanischen Regierung am Staatsbegräbnis des früheren japanischen Premierministers Shinzo Abe teilnehmen.Dieses ist am 27. September in Tokio geplant.Das Büro des Ministerpräsidenten gab in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt, dass eine Beileidsdelegation unter Hans Leitung zusammengesetzt worden sei. Weitere Mitglieder seien der stellvertretende Parlamentssprecher Chung Jin-suk, der Botschafter in Japan, Yoon Duk-min, und der Chef des Koreanisch-Japanischen Freundschaftsverbandes, Yoo Heung-soo.Han wird während seines Japan-Besuchs mit führenden Politikern, Beamten und Wirtschaftsvertretern zu Gesprächen zusammenkommen. Auch koreanische Einwohner will er treffen.