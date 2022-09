Politik Südkorea gründet nationales Datenpolitik-Komitee

Ein nationales Komitee zur Datenpolitik ist ins Leben gerufen worden.



Der neue Ausschuss soll sich mit der Förderung der Datenindustrie und Verbesserungen der damit zusammenhängenden Systeme beschäftigen.



Ministerpräsident Han Duck-soo leitete am Mittwoch in Seoul die erste Sitzung des Komitees. Thematisiert wurden Wege zur Regulierungsverbesserung in neuen Industrien verbunden mit Daten und die Aufstellung eines Rahmenplans zur Förderung der Datenindustrie.



Die Gründung des Komitees begründete das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik damit, dass Daten als Erdöl in der Ära der Digitalwirtschaft im Zentrum der digitalen Wende in der Gesellschaft und Wirtschaft stünden. Es werde voraussichtlich von der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der neuen Industrien wie Metaverse und autonomes Fahren abhängen, ob der Staat erfolgreich sein werde oder nicht.



Die Regierung will durch Diskussionen mit Unternehmen und Sitzungen der zuständigen Minister insgesamt 13 Aufgaben zur Regulierungsverbesserung ausführen, darunter acht in der Datenbranche und fünf in neuen Industrien. Das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik und das Ministerium für Wissenschaft und IKT werden dabei federführend sein.