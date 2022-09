Politik Zeremonie für Einsargung der Gebeine von 88 chinesischen Kriegsgefallenen in Incheon

Südkorea und China haben am Donnerstag in Incheon eine Zeremonie für die Einsargung der sterblichen Überreste von im Koreakrieg gefallenen chinesischen Soldaten veranstaltet.



Die Zeremonie wurde von Kim Sang-jin, Generaldirektor für internationale Politik des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, und Chang Zhengguo, Chinas Vizeminister für Veteranenangelegenheiten, veranstaltet. Dabei wurden die in Südkorea geborgenen Gebeine von 88 chinesischen Kriegsgefallenen in Särge gelegt.



Südkorea hatte aus humanitären Gründen seit 2014 die geborgenen Überreste von insgesamt 825 chinesischen Soldaten nach China zurückgeschickt.



Die neunte Übergabe der Gebeine von Kriegsgefallenen an China findet am Freitag am Internationalen Flughafen Incheon in Anwesenheit von Südkoreas Vizeaußenminister Lee Do-hoon und Chinas Vize-Veteranenminister Chang statt.