Medien: Nordkorea begann in einigen Regionen mit Corona-Impfungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem südkoreanischen Medienbericht in einigen Regionen mit Schutzimpfungen gegen Covid-19 begonnen.Machthaber Kim Jong-un hatte jüngst bekannt gemacht, dass Corona-Impfungen durchgeführt werden sollen.Die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung Daily NK berichtete heute unter Berufung auf Quellen in dem Land, dass in Sinuiju und der Sonderstadt Nampo im August erste Impfungen begonnen hätten und in Pjöngjang im September.Nordkoreas Behörden hätten die Einwohner nicht eindeutig darüber aufgeklärt, dass es sich um einen Corona-Impfstoff handele. Sie hätten jedoch mitgeteilt, dass nach einer ersten Impfung eine zweite Impfung erfolgen werde. Daher gingen die Bewohner davon aus, dass sie gegen Covid-19 geimpft würden, hieß es.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte diesbezüglich, es habe Medienberichte gegeben, nach denen in Nordkorea Corona-Impfungen erfolgt seien. Nordkorea habe dies jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Das Ressort wolle die mit der Einführung von Corona-Impfstoffen und Impfungen zusammenhängende Situation in Nordkorea weiterhin genau verfolgen.