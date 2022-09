Südkorea will angesichts möglicher Gasknappheit Erdgas mit Flüssiggas mischen

Photo : YONHAP News

Russland hat eine wichtige Pipeline für die Lieferung von Erdgas an Europa außer Betrieb genommen.Daher wird befürchtet, dass die weltweite Versorgungsunsicherheit bei Gas vor der Winterzeit zunehmen wird.Angesichts dieser Lage beschloss Südkorea, Erdgas mit Flüssiggas (LPG) zu mischen.Südkorea führte letztes Jahr 46 Millionen Tonnen Erdgas ein und ist damit der drittgrößte Importeur. Importiertes Erdgas wird als Leitungsgas und für die Stromerzeugung eingesetzt.Die Preise von Flüssigerdgas (LNG) in der nordostasiatischen Region, einschließlich Südkoreas und Japans, haben sich infolge der russischen Invasion in die Ukraine verglichen mit dem Jahresanfang mehr als verdoppelt.Zudem stoppte Russland die Gaslieferungen an Europa, was den Wettbewerb in der Welt um das am Markt verfügbare Gas weiter erhitzt.Darüber hinaus überprüft Australien, zum Schutz des Binnenmarktes die Gasexporte zu begrenzen. Australien hatte an Südkoreas Erdgas-Importen im ersten Halbjahr den größten Anteil.Angesichts der Dringlichkeit der Angelegenheit beschloss die südkoreanische Regierung, ab kommendem Monat Erdgas mit LPG zu mischen. LPG hat einen höheren Heizwert und ist preiswerter. Das Mischprodukt sorgt weder für ein Sicherheits- noch ein Umweltproblem.In den letzten zehn Jahren hatte Südkorea bereits zweimal wegen einer instabilen Versorgungslage zu dieser Maßnahme gegriffen. Die Regierung will Regelungen ändern und das Überschreiten der sonst gültigen Obergrenze für das hinzugemischte Flüssiggas erlauben.Die Regierung bezeichnete die Erdgas-Versorgung in Südkorea zwar als noch stabil. Es gebe aber auch die Meinung, dass die Nachfrage stärker reguliert werden müsse.Die Regierung kündigte eine gründliche Überprüfung der Versorgungslage an. Falls notwendig wolle sie privaten Importeuren auftragen, die Importmenge zu regulieren.