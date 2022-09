RM von BTS spendet 100 Millionen Won für Konservierung von Kulturgütern

Photo : KBS News

Kim Nam-joon, als RM bekanntes Mitglied der K-Pop-Band BTS, hat 100 Millionen Won (fast 72.000 Dollar) für die Konservierung und Restaurierung koreanischer Kulturgüter im Ausland gespendet.Das gaben die Behörde für Kulturerbe und die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland bekannt.RM hatte bereits im September letzten Jahres der Stiftung 100 Millionen Won gespendet, was damals nicht bekannt gemacht worden war.Die Stiftung teilte mit, dass seine Spende im vergangenen Jahr für die Konservierungsbehandlung eines im Kunstmuseum von Los Angeles County (LACMA) befindlichen Hwalot, ein Festkleid von Prinzessinnen zur Joseon-Zeit, verwendet worden sei.Die neue Spende von RM wird in die Erstellung einer Kunstbroschüre zur Vorstellung koreanischer Gemälde fließen. Wie verlautete, habe er darum gebeten, seine Spende für die Bekanntmachung der Schönheit koreanischer Gemälde in der Welt zu verwenden.