Börse in Seoul schließt schwächer

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Donnerstag schwächer geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,4 Prozent auf 2.401,83 Zähler.Grund für den Rückgang sei die Erwartung der Anleger, dass es zu mehreren Zinsrunden der Fed kommen könnte, nachdem die Teuerung in den USA hoch geblieben sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Betrachte man die Inflationsfrage anhand von zwei Phasen, dann habe es die erste Phase offenbar im Juni gegeben, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.Es bleibe abzuwarten, wann die Inflation sich auf ein bedeutendes Niveau, den Vier-Prozent-Bereich, abschwäche. Der Erzeugerpreisindex für August habe jedoch angedeutet, dass es bis dahin noch dauern werde, so Han weiter.