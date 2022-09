Südkorea und USA wollen diese Woche Arbeitsgespräche über Inflation Reduction Act aufnehmen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen diese Woche Arbeitsgespräche über das Investitionsgesetz Inflation Reduction Act aufnehmen.Südkorea hat wegen des Gesetzes Bedenken angemeldet, weil südkoreanische Hersteller von Elektrofahrzeugen auf dem US-Markt Nachteile erleiden könnten.Die Einigung auf Gespräche gelang am Donnerstag bei einem Treffen des stellvertretenden Handelsministers Cho Hyun-dong mit seiner US-amerikanischen Amtskollegin Wendy Sherman in Washington.Laut Cho solle es noch diese Woche eine Videokonferenz geben, um allgemeine Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz zu erörtern.An den Arbeitsgesprächen sollen Vertreter verschiedener Ministerien beteiligt sein, darunter aus Südkorea die Ministerien für Auswärtiges und Industrie und aus den USA das Außenministerium und das Büro der Handelsbeauftragten.Cho hatte am Donnerstag auch den Abgeordneten Steve Chabot getroffen, er ist ranghöchster Vertreter der Republikaner im Außenausschuss des Repräsentantenhauses. Auch mit Jimmy Gomez vom Ausschuss für Mittel und Wege führte er Gespräche.Cho bat bei den Treffen um deren Zusammenarbeit in der Frage des Inflationsminderungsgesetzes. Die Volksvertreter hätten zugesichert, für eine Lösung der Angelegenheit mit Südkorea eng zusammenarbeiten zu wollen.