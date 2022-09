Importpreise im August zweiten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Importpreise in Südkorea sind im August infolge der gesunkenen globalen Ölpreise den zweiten Monat in Folge gefallen.Laut Daten der Zentralbank des Landes stand der Importpreisindex im August bei 149,45. Das entspricht einem Rückgang von 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat.Damit ging es den zweiten Monat abwärts, nachdem der Wert im Juli um 2,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen war.Verglichen mit dem Vorjahresmonat ist der Index jedoch um 22,9 Prozent höher.Die Notenbank führte den Rückgang im August darauf zurück, dass infolge der gefallenen globalen Ölpreise Bergbau-, Kohle- und Ölprodukte billiger wurden.Der Preis von Rohöl der Sorte Dubai fiel im August verglichen mit Juli um 6,3 Prozent auf 96,63 Dollar pro Barrel.Der Exportpreisindex war ebenfalls den zweiten Monat in Folge rückläufig.