Seoul: Chinas Nationalmuseum will umstrittene Zeittafel zu koreanischer Geschichte entfernen

Photo : KBS News

Das Chinesische Nationalmuseum will eine umstrittene Zeittafel der Geschichte Koreas bei einer dortigen Ausstellung entfernen.Die Entscheidung habe die chinesische Seite über einen diplomatischen Kanal mitgeteilt, gab das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag bekannt.Das Chinesische Nationalmuseum in Peking hat bei der laufenden Sonderausstellung von antiken Bronzen aus China, Korea und Japan die Königreiche Goguryeo und Balhae in der Chronologie der Koreanischen Geschichte bewusst ausgeklammert. Das südkoreanische Außenministerium forderte über diplomatische Kanäle auf jeder Ebene China zu einer sofortigen Korrektur und der Verhinderung einer Wiederholung ähnlicher Fälle auf.Die chinesische Seite habe deutlich gemacht, dass hinter dem Fall keine Absicht stecke, so das Außenministerium in Seoul.Die Behörden für auswärtige Angelegenheiten beider Länder hätten vereinbart, die Kommunikation zwischen den Nationalmuseen zu fördern, um eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern und die betreffende Angelegenheit reibungslos bearbeiten zu können.