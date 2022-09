USA erwägen offenbar Entsendung von Delegation zum Begräbnis südkoreanischen Fischereibeamten

Photo : YONHAP News

Die USA erwägen offenbar die Entsendung einer Delegation zum Begräbnis eines südkoreanischen Fischereibeamten.Der Fall des Beamten, der vor zwei Jahren bei der Ausübung seines Dienstes im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten getötet worden war, sorgt bis heute für Aufsehen.Der Abgeordnete Ha Tae-keung von der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) teilte am Donnerstag gegenüber Reportern in Washington mit, dass die USA möglicherweise eine Delegation schicken wollten.Er habe bei einem Gespräch mit Scott Busby, stellvertretender Leiter der Abteilung für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit im Außenministerium, darum gebeten. Sein Gesprächspartner habe entgegnet, einen Besuch wohlwollend prüfen zu wollen. Wer zu der Trauerfeier geschickt werden könnte, wurde noch nicht bekannt.Die Beisetzung des Fischereibeamten Lee Dae-jun ist für den kommenden Donnerstag geplant.Der Abgeordnete Ha nimmt in den USA an einer internationalen Sitzung von Volksvertretern zur Frage der nordkoreanischen Flüchtlinge und ihrer Menschenrechte teil.