US-Sicherheitsberater bestätigte offenbar Entschlossenheit der USA zur erweiterten Abschreckung

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat laut südkoreanischen Angaben die Entschlossenheit der USA zur erweiterten Abschreckung gegen die Nuklearbedrohung aus Nordkorea bestätigt.Das berichtete das südkoreanische Außenministerium. Sullivan habe sich im Gespräch mit dem stellvertretenden Außenminister Cho Hyun-dong und stellvertretenden Verteidigungsminister Shin Beom-chul am Donnerstag entsprechend geäußert. Beide Vizeminister besuchen zurzeit für Gespräche Washington.Sullivan habe die Hoffnung geäußert, dass die Verbündeten in der Sitzung ihrer Beratungsgruppe zur erweiterten Abschreckung (EDSCG) am Freitag über Wege zu einer effektiven und konkreten Abschreckung sprechen werden.Die Vizeminister hätten Dankbarkeit dafür zum Ausdruck gebracht, dass der Sicherheitsrat sich für die rasche Wiederaufnahme der Gespräche des Beratungsgremiums eingesetzt habe, auf die sich beide Länder bei einem Spitzentreffen geeinigt hätten.Die beiden Vizeminister hätten auch Südkoreas Bedenken wegen des Investitionsgesetzes Inflation Reduction Act angesprochen. Die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Ausrichtung der Weltausstellung 2030 sei ebenfalls ein Thema gewesen.