Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen auf etwa 50.000 gefallen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist gegenüber dem Vortag um fast 20.000 in den 50.000er-Bereich gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass mit Stand 0 Uhr 51.874 Neuinfektionen bestätigt worden seien.Der Wert ist verglichen mit der Vorwoche um fast 18.000 gesunken.Es wurden 60 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 27.725 Todesopfer registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.