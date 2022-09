Chinas Parlamentschef trifft Parlamentssprecher Kim, Präsident Yoon

Photo : KBS News

Li Zhanshu, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, trifft sich heute mit dem südkoreanischen Parlamentssprecher Kim Jin-pyo und Präsident Yoon Suk Yeol.Li, die Nummer drei in der Machthierarchie der Kommunistischen Partei Chinas, traf am Donnerstag in Begleitung einer 66-köpfigen Entourage zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea ein.Li wird am Sitz der Nationalversammlung in Seoul mit deren Präsident Kim Gespräche führen. Anschließend ist ein gemeinsamer Auftritt vor der Presse geplant.Offenbar sollen Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt der Gespräche stehen, darunter eine stabile Versorgung mit Rohstoffen, Materialien und Teilen. Chinas Rolle in der nordkoreanischen Nuklearproblematik soll offenbar ebenfalls thematisiert werden.Im Anschluss daran wird Li Präsident Yoon einen Höflichkeitsbesuch abstatten.Aufgrund des Südkorea-Besuchs des ranghohen chinesischen Politikers richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob aus diesem Anlass die Diskussionen über ein Spitzentreffen zwischen den Staatspräsidenten beider Länder, Yoon und Xi Jinping, in Schwung kommen werden.Es ist der erste Südkorea-Besuch des Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik seit sieben Jahren.