Erstmals seit drei Jahren Grippewarnung herausgegeben

Photo : YONHAP News

Südkoreas Gesundheitsbehörden haben am Freitag landesweit eine Grippewarnung herausgegeben.Eine Grippewarnung wurde zum ersten Mal seit 2019 herausgegeben, und zwar früher als in vergangenen Jahren, als es im November oder Dezember dazu gekommen war.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) begründete die Entscheidung damit, dass im Zeitraum vom 4. bis 10. September 5,1 pro 1.000 ambulante Patienten grippeähnliche Symptome gezeigt hätten. Damit sei der Richtwert für eine Welle von 4,9 überschritten worden.Im Jahr 2016 war am 8. Dezember eine Grippewarnung herausgegeben worden, im Jahr 2017 am 1. Dezember. In den beiden folgenden Jahren kam es jeweils am 16. und 15. November dazu.KDCA hält eine Doppelwelle von Covid-19 und Grippe in diesem Jahr für sehr wahrscheinlich, nachdem sich in den letzten zwei Jahren infolge der Corona-Pandemie keine Grippewelle entwickelt hatte. Demnach verschärfte die Behörde den Maßstab von 5,8 pro 1.000 auf 4,9.