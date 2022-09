Präsident Yoon besucht nächste Woche Großbritannien, USA und Kanada

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am 18. September zu einer siebentägigen Reise nach Großbritannien, in die Vereinigten Staaten und nach Kanada aufbrechen.Details der Besuchsprogramme vom 18. bis 24. September in den drei Ländern präsentierte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Tae-hyo am Donnerstag vor der Presse.Yoon wird laut dem Präsidialamt am 18. September (Ortszeit) in London eintreffen und am Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. am 19. September teilnehmen.Anschließend wird er in die USA weiterreisen, um am 20. September, dem ersten Tag der Generaldebatte der UN-Generalversammlung in New York, eine Rede zu halten.Laut dem Präsidialamt sind „Freiheit, Solidarität, Wirtschaftssicherheit und Diplomatie für Beitragsleistung“ die Schlagwörter der anstehenden Auslandsreise des Präsidenten.Yoon plant, sich in seiner Grundsatzrede vor der UN-Generalversammlung auch mit einer Botschaft an Nordkorea zu wenden, um es zur Denuklearisierung aufzufordern.Am Rande der UN-Vollversammlung wird Yoon mit seinen Kollegen aus den USA und Japan zu bilateralen Gipfelgesprächen zusammenkommen.Yoon wird am 23. September nach Kanada weiterreisen, um mit Premierminister Justin Trudeau in Ottawa ein Spitzengespräch zu führen.