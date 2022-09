Kultur Koreanisches Festival in Los Angeles findet erstmals seit drei Jahren statt

Das Koreanische Festival in Los Angeles findet nach einer Corona-bedingten Pause erstmals seit drei Jahren wieder statt.



Die 49. Auflage des LA Korean Festival wird vom 22. bis 25. September in der Koreatown in der kalifornischen Stadt veranstaltet.



Die Veranstalter teilten mit, dass das Festival im bisher größten Umfang stattfinden werde. Verschiedene Speisen, darunter Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Südkoreas, seien vorbereitet. Auf dem Programm stünden Aufführungen, ein Auftritt eines Taekwondo-Teams, das bei der Castingshow America´s Got Talent große Popularität genossen habe, und eine Hanbok-Modenschau. Auch könnten die Besucher traditionelle koreanische Spiele erleben.