Staatsanwaltschaft durchsucht Stadtverwaltung von Seongnam und Baufirma Doosan wegen Bestechungsvorwurf

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat heute im Zuge der Ermittlungen zu Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit Spenden für den Fußballklub Seongnam FC Durchsuchungen eingeleitet.Die Filiale der Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon in Seongnam gab bekannt, dass ab 9 Uhr 20 Stellen einschließlich der Baufirma Doosan Engineering & Construction durchsucht würden.Die Polizei hatte am Dienstag die Staatsanwaltschaft über das Ergebnis ergänzender Ermittlungen zu Spenden für den Seongnam FC informiert, nach dem der Verdacht auf eine Bestechung Dritter gegen Lee Jae-myung, den Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, vorliegen könnte.Lee, damals Bürgermeister von Seongnam, wird vorgeworfen, zwischen 2014 und 2016 die Baufirma Doosan zur Spende von etwa fünf Milliarden Won für den Seongnam FC, einen Dritten, bewegt und im Gegenzug ein Grundstück in deren Besitz im Stadtbezirk Bundang als Gewerbefläche ausgewiesen zu haben.Die Polizei fügte jedoch hinzu, dass sie keinen Beweis dafür gefunden habe, dass die Spende an Lee geflossen sei.Wie verlautete, seien nicht nur die Firma Doosan und die Stadtverwaltung Seongnam sondern auch das Privathaus von Jeong Jin-sang, einem engen Vertrauten von Lee, von der Razzia betroffen. Jeong ist derzeit Leiter des Büros für die Koordinierung politischer Angelegenheiten des Vorsitzenden der Minjoo-Partei.