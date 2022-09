Eiskunstläuferin Kim Ye-lim gewinnt erstmals ISU-Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Eiskunstläuferinnen Kim Ye-lim und You Young haben bei einem Wettbewerb der ISU-Challenger-Serie jeweils Gold und Silber geholt.Beim 2022 U.S. International Figure Skating Classic in Lake Placid erhielt Kim in der Kür im Damen-Einzel am Donnerstag (Ortszeit) 132,32 Punkte.Mit insgesamt 190,64 Punkten belegte Kim den ersten Platz unter den 13 Teilnehmerinnen. Sie hatte das Kurzprogramm mit 58,32 Punkten auf Platz fünf beendet.Es ist das erste Mal, dass Kim bei einem von der Internationalen Eiskunstlaufunion (ISU) veranstalteten Wettbewerb die Goldmedaille gewann.Wettbewerbe der ISU-Challenger-Serie haben einen niedrigeren Stellenwert als die der ISU-Grand-Prix-Serie.You holte mit insgesamt 183,40 Punkten die Silbermedaille. Nach dem Kurzprogramm hatte sie mit 63,19 Punkten an der Spitze gelegen.Auf Platz drei rangierte Mana Kawabe aus Japan mit 180,11 Punkten.