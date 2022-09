Präsident Yoon kondoliert König Charles III.

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat dem britischen König Charles III. kondoliert.Yoon nahm am Sonntag zum Auftakt seines Besuchs in Großbritannien an einem Empfang für ausländische Würdenträger teil, der anlässlich der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. gegeben wurde.Bei der Veranstaltung im Buckingham Palace habe Yoon dem König kondoliert, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit. Der neue britische Monarch habe sich bei Yoon für dessen Besuch und Beileidsbekundung bedankt.Zu dem Empfang kamen auch zahlreiche andere Staats- und Regierungsvertreter, darunter US-Präsident Joe Biden, die britische Premierministerin Liz Truss, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der japanische Kaiser Naruhito.Yoons Büro hatte zuvor mitgeteilt, dass Yoon in "natürlichen Begegnungen" mit anderen Teilnehmern um internationale Solidarität für Freiheit und Frieden werben wolle.Yoon befindet sich auf einer insgesamt siebentägigen Auslandsreise, die ihn anschließend in die USA und nach Kanada führen wird.Wegen des dichten Verkehrs in London hatte Yoon einige Termine streichen müssen, darunter den Besuch eines Kriegsdenkmals sowie am Sarg der Queen im Westminister Abbey.Yoon wird am Montag gemeinsam mit First Lady Kim Keon-hee an der Beerdigung der Queen teilnehmen. Anschließend wird er in New York an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen und an deren Rande auch Spitzengespräche mit anderen Regierungschefs führen.