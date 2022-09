Politik Präsidialamt: Yoon und Biden könnten über Fremdwährungsmarkt sprechen

Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden könnten bei ihrem bevorstehenden Treffen in New York auch über den Fremdwährungsmarkt sprechen.



Beide wollen am Rande der UN-Generalversammlung in New York zu einem Spitzengespräch zusammenkommen.



Das teilte Yoons wirtschaftspolitischer Berater Choi Sang-mok mit. Dies werde auf natürliche Weise ein Thema sein, da sich die Präsidenten bei ihrem Gipfel im Mai auf enge Beratungen über den Devisenmarkt geeinigt hätten.



An Spekulationen, wonach auch über einen Währungsswap gesprochen werden könnte, wollte sich der Berater nicht beteiligen. Solche Diskussionen würden gewöhnlich auf Ebene der Zentralbanken geführt, nicht von den Präsidenten, hieß es.



Jedoch könnte die Frage allgemein erörtert werden und die Zentralbanken könnten später die Details aushandeln, sagte der Berater weiter.