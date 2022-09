Taifun-Warnung für die südlichen Gebiete herausgegeben

Photo : YONHAP News

Die Behörden haben für die südlichen Gebiete des Landes eine Taifun-Warnung herausgegeben.Taifun Nanmadol, der 14. Taifun dieser Saison, nähert sich der koreanischen Halbinsel. Die zentrale Katastrophenschutzbehörde setzte die Warnung für die Städte Busan und Ulsan sowie die Provinzen Süd- und Nord-Gyeongsang am Sonntag um 21 Uhr in Kraft.Zudem wurde die Schließung der Nationalparks auf der Insel Jeju und an der Südostküste angeordnet. 12 Flüge und 12 Fahrten von Passagierschiffen wurden wegen des starken Windes gestrichen.In einigen Regionen an der Südküste seien nach Angaben des Busaner Büros der Wetterbehörde am Montagmorgen Windgeschwindigkeiten von 24 Metern pro Sekunde gemessen worden.Laut der Wetterbehörde werde bis Montagnachmittag an der Südküste und in östlich gelegenen zentralen Gebieten starker Wind wehen.