Son Heung-min beendet Durststrecke mit Hattrick

Photo : KBS News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat seine Durststrecke beendet und in der Premier League drei Treffer in einem Spiel erzielt.Gegen Leicester City steuerte Son im Stadion seines Vereins Tottenham Hotspur am Samstag drei Treffer zum 6:2-Sieg bei.Son war erst in der 59. Minute eingewechselt worden und erzielte seinen Hattrick innerhalb von nur 13 Minuten.Son hatte in sechs Spielen der neuen Saison weder in der Liga noch in der Champions League getroffen.Er war nach dem Spiel zum "Man of the Match" gewählt worden, in der Umfrage hatte er 75,8 Prozent der Stimmen bekommen.