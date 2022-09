Politik Präsidialamt will japanische Medienberichte zu Yoon-Kishida-Treffen nicht kommentieren

Das südkoreanische Präsidialamt hat eine Stellungnahme zu japanischen Medienberichten abgelehnt, nach denen kein Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Japan in dieser Woche vereinbart worden sei.



Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes, der Präsident Yoon Suk Yeol auf seiner Auslandsreise begleitet, sagte am Montag in London Reportern, dass das Büro dazu keinen Kommentar abzugeben habe.



Man könne nicht unbedingt sagen, dass es sich um eine unerwartete Situation oder eine Abweichung von früheren Annahmen handele. Man wolle dazu später aus gegebenem Anlass Stellung nehmen, hieß es weiter.



Das Präsidialamt hatte letzte Woche mitgeteilt, dass Südkorea und Japan vereinbart hätten, am Rande der UN-Generalversammlung ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Yoon und Premierminister Fumio Kishida abzuhalten.



Japanische Medien berichteten jedoch am Sonntag unter Berufung auf Regierungsvertreter, dass kein solches Treffen vereinbart worden sei.