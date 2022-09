Südkorea und USA einig über überwältigende Reaktion auf nukleare Bedrohung aus Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich geeinigt, auf jede nukleare Bedrohung aus Nordkorea beispiellos überwältigend zu reagieren.Beide Seiten wollen zudem unter Aufwendung aller militärischen Fähigkeiten der USA, einschließlich nuklearer, konventioneller, Raketenabwehr- und fortgeschrittener nichtnuklearer Fähigkeiten, die Verteidigung verstärken.Entsprechendes vereinbarten beide Seiten beim Treffen der Beratungsgruppe zur erweiterten Abschreckung, Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG), am Freitag (Ortszeit) in Washington. Dazu kamen Vizeaußenminister Cho Hyun-dong und Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul aus Südkorea sowie Bonnie Jenkins, Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit im Außenministerium, und Colin Kahl, Unterstaatssekretär für Politik im Verteidigungsministerium, aus den USA zusammen.Beide Seiten teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, sie hätten bei dem Treffen den Willen betont, alle verfügbaren Mittel, einschließlich diplomatischer, militärischer, wirtschaftlicher und informationsbezogener Mittel, zu nutzen, um die Sicherheitszusage der USA gegenüber Südkorea zu bekräftigen, die Abschreckung gegen die Aggression Nordkoreas zu verstärken und der Bedrohung durch Nordkorea entgegenzuwirken.Beide Seiten äußerten ihre ernsthafte Besorgnis über die eskalierenden und destabilisierenden Botschaften Nordkoreas im Zusammenhang mit dem Einsatz von Atomwaffen, einschließlich der Verabschiedung des neuen Atompolitikgesetzes. Sie hätten sich verpflichtet, ihre Bemühungen fortzusetzen, um alle Elemente der nationalen Macht beider Länder einzusetzen und damit die Abschreckungsfähigkeit des Bündnisses zu erhöhen, hieß es weiter.