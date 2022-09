Neues Album von Blackpink bereits am Veröffentlichungstag über eine Million Mal verkauft

Photo : YONHAP News

„Born Pink“, das neue Album der K-Pop-Band Blackpink, hat sich bereits am Veröffentlichungstag mehr als eine Million Mal verkauft.Nach Branchenangaben am Samstag wurden laut Daten der Hanteo Charts am Freitag, dem Veröffentlichungstag, eine Million und 11.000 Exemplare des zweiten Studioalbums von Blackpink verkauft.Das entspricht dem 1,7-Fachen des Verkaufsergebnisses des vorherigen Albums „The Album“ am ersten Verkaufstag von 589.000 verkauften Kopien.„Born Pink“ war über zwei Millionen Mal vorbestellt worden. Daher wird erwartet, dass Blackpink als erste Girlgroup aus Südkorea auf mehr als zwei Millionen verkaufte Exemplare kommen wird.