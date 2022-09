Regierung beendet Zuteilung von Gelände für THAAD-Einheit an US-Armee

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat laut Quellen das Verfahren bereits abgeschlossen, der US-Armee ein Gelände für das US-Raketenabwehrsystem THAAD in Seongju in der Provinz Nord-Gyeongsang zur Verfügung zu stellen.Laut diplomatischen und militärischen Quellen am Montag unterzeichnete der gemeinsame Ausschuss des Abkommens über den Status der US-Truppen in Korea, SOFA, der aus Beamten des südkoreanischen Außenministeriums und Kommandeuren der US-Armee besteht, am 8. September ein entsprechendes Dokument. Damit sei das Übergabeverfahren abgeschlossen.Diesmal wurde ein 400.000 Quadratmeter großes Grundstück zugewiesen, nachdem im Jahr 2017 ein 330.000 Quadratmeter großes Grundstück für diesen Zweck überlassen worden war.Der THAAD-Stützpunkt der US-Armee befindet sich auf südkoreanischem Territorium. Daher muss ein Verfahren zur Grundstückszuweisung gemäß dem SOFA absolviert werden, damit die US-Armee das Gelände nutzen kann.Das Verfahren zur „Normalisierung“ der THAAD-Basis scheint damit die abschließende Phase erreicht zu haben. Die Regierung hatte zuvor ein Beratungsgremium zur Umweltverträglichkeitsprüfung zusammengesetzt und den Transport von Soldaten und Ölfahrzeugen zu dem Stützpunkt durchgesetzt.