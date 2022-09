Schauspieler Lee Jung-jae nach Emmy-Sieg zurückgekehrt

Photo : KBS News

Schauspieler Lee Jung-jae ist am Sonntag mit einer „Emmy“-Trophäe nach Südkorea zurückgekehrt.Bei den diesjährigen Emmy Awards hatte Lee für seine Rolle in „Squid Game“ als erster südkoreanischer Schauspieler den Preis für den besten Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen. Anlässlich der Aufführung von „Hunt“, seinem Debütfilm als Regisseur, hatte er noch am Toronto Internationalen Filmfestival teilgenommen.Vor den jubelnden Fans am Flughafen reckte er die Emmy-Trophäe in die Höhe. Der Schauspieler sieht den Sinn seiner Emmy-Auszeichnung in der Kommunikation zwischen koreanischen Contents und dem internationalen Publikum.Er glaube, dass die Entwicklung von koreanischen Contents, die Kontakte mit Zuschauern in vielen Ländern der Welt und die Kommunikation aus deren Anlass viel wichtiger seien, sagte Lee.Er teilte auch die Absicht mit, zur Globalisierung von koreanischen Contents beitragen zu wollen.Um Contents, die in Südkorea produziert würden, zu weltweit noch beliebteren Contents zu entwickeln, müsse vieles getan werden. Auch gebe es einige Bereiche, in denen nachgebessert werden müsse und die überdacht und neu geplant werden müssten, sagte Lee.Staffel 2 von „Squid Game“ soll im Jahr 2024 veröffentlicht werden. Diesbezüglich machte Regisseur Hwang Dong-hyuk die scherzhafte Bemerkung, er wolle sich mit den Arbeiten beeilen, weil einige der Schauspieler plötzlich alt werden könnten, wenn es bis zur nächsten Staffel zu lange dauere.Darauf entgegnete Lee ebenfalls im Scherz, die Sorge sei unbegründet. Er wolle sich so lange fit halten.Lee wurde jüngst für eine neue „Star Wars“-Serie bei Disney+ gecastet. Damit bekommt er eine weitere Gelegenheit, sich einem internationalen Publikum zu präsentieren.