Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen auf Zehn-Wochen-Tief gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den tiefsten Stand seit dem 11. Juli oder zehn Wochen gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden mit Stand 0 Uhr 19.407 neue Infektionsfälle bestätigt.Das entspricht der Hälfte des Standes vor zwei Wochen. Daher wird von einem eindeutigen Abwärtstrend gesprochen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten beträgt 508. Die 500er-Schwelle wurde damit drei Tage nach deren Unterschreiten wieder durchbrochen.Es wurden 39 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 27.867 Todesfälle erfasst, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.Der erste koreanische Corona-Impfstoff SKYCovione kann nun für eine dritte und vierte Impfung eingesetzt werden. Buchungen hierfür sind ab heute möglich.Die Impfungen nach der Reservierung eines Impftermins beginnen am 26. September, während Impfungen mit Restdosen noch am selben Tag ab heute möglich sind.