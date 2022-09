Südkorea will trotz ausbleibender Antwort Nordkoreas Bemühungen um Gespräche fortsetzen

Photo : YONHAP News

Angesichts der ausbleibenden Antwort Nordkoreas auf Südkoreas Vorschlag für Gespräche zur Lösung der Frage der getrennten Familien hat Seoul weitere Bemühungen versprochen, um eine positive Reaktion Pjöngjangs zu bewirken.Die entsprechende Äußerung machte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Cho Joong-hoon, heute vor der Presse. Nordkorea habe bisher nicht auf das Gesprächsangebot reagiert, hieß es.Angesichts des humanitären Charakters und der Dringlichkeit der Frage der getrennten Familien könne Südkorea seine Bemühungen um das Zustandebringen des Gesprächs nicht stoppen, auch wenn Nordkoreas Reaktion passiv oder negativ sei, hieß es.Zugleich verwies er auf die Notwendigkeit, zu berücksichtigen, dass sich Nordkorea in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf die Lösung der Frage der getrennten Familien passiv verhalten habe. Die Regierung wolle keine Frist setzen, sondern kontinuierlich Bemühungen unternehmen, damit Nordkoreas Behörden bald reagieren könnten.Vereinigungsminister Kwon Young-se hatte am 8. September Nordkorea vorgeschlagen, Gespräche zur Lösung der Frage der getrennten Familien zu führen, und vergebens versucht, eine entsprechende Mitteilung an Ri Son-gwon, Leiter der Einheitsfront-Abteilung der nordkoreanischen Arbeiterpartei, zu senden. Nordkorea ging darauf bislang aber nicht ein.